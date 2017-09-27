Суд восстановил на работе врача одной из больниц Дзержинска Нижегородской области Происшествия

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Суд вынес решение о восстановлении на работе врача одной из больниц Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 29 сентября 2017 года.

Согласно информации, мужчина обратился в Дзержинский городской суд с исковым заявлением к ГБУЗ НО. Он сообщил, что с 2009 года он работал в должности заведующего травматологическим отделением в данной больнице. В июле 2017 года приказами работодателя на истца были наложены два дисциплинарных взыскания, а в августе он был уволен в связи с наличием данных взысканий. Истец просил суд признать приказы о наложении дисциплинарных взысканий и об увольнении незаконными, восстановить его на работе в должности, взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

По решению суда приказы руководства больницы о выговорах и увольнении были признаны незаконными. Истец восстановлен в должности заведующего отделением. В его пользу также взыскана зарплата в размере 192,2 тысячи рублей и 5 тысяч рублей морального вреда.