"Манго Телеком" представила офисный телефон под собственным брендом Mango Office Бизнес

Фото: Манго Телеком

Компания "Манго Телеком" представила под брендом Mango Office первое абонентское устройство. Об этом сообщила пресс-служба компании 26 сентября 2017 года.



Новое устройство – это функциональный телефонный аппарат, предназначенный для работы с собственной инфраструктурой провайдера. "Преимущества этой модели — надежность и простота подключения. В условиях работы под нагрузками контакт-центра "Манго Телеком" технический прототип телефона Mango Office показал статистику отказоустойчивости достаточную для того, чтобы уверенно рекомендовать аппарат не только как офисное устройство, но и для постоянной эксплуатации на горячей линии", - отмечается в сообщении.



"Манго Телеком" предоставляет на свои телефоны особые условия двухлетней гарантии. В случае гарантийного обращения компания произведет быструю замену аппарата, клиенту для этого потребуется только контакт с персональным менеджером.



Прошивка телефона создавалась инженерами "Манго Телеком" с целью обеспечить легкую настройку и максимально быстрый старт работы. Кроме того, телефоны Mango Office можно настраивать удаленно – с помощью нативного веб-приложения Mango Helper.



Телефон поддерживает одновременную работу с двумя линиями, позволяя при необходимости переключаться между звонками с разных номеров. Речь передается в HD-качестве (обнаружение активности голоса, автоматическая регулировка микрофона), аппарат совместим с профессиональными гарнитурами (порт RJ9) и обеспечивает во время разговора эффективное шумоподавление. У телефона полный набор функций для офисных задач: удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонков, перехват вызовов, громкая связь, режим "Не беспокоить". Аппарат может хранить до 1000 контактов в собственной памяти и работает с контактами, сохраненными в облачном хранилище (форматы XML и LDAP).



"Оборудование под собственным брендом – ответственный и важный шаг для любого оператора. Но мы делаем его твердо. У нас достаточная экспертиза и накоплены значительные данные о клиентском опыте и предпочтениях. Это дает весомые преимущества при выходе на рынок оборудования. Мы всегда стремились дать нашим клиентам лучшее качество продуктов и сервисов, и теми же ценностями мы руководствуемся сейчас, когда представляем телефон Mango Office. Он открывает линейку наших собственных устройств, и мы ожидаем на них высокий спрос. Первая партия – 1000 экземпляров, по нашим прогнозам, будет распродана в течение нескольких дней", - прокомментировал директор по клиентскому сервису "Манго Телеком" Алексей Туманов.