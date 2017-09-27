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Происшествия

Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области

29 сентября 2017 11:35  [30] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК сообщила 29 сентября 2017 года.

По версии следствия, вечером 27 сентября 2017 года подозреваемый и его жена находились в гостях у соседей в одном из сел Гагинского района. Мужчина, вернувшись домой один, совершил изнасилование спящей тещи. Утром 58-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

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