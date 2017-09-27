Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК сообщила 29 сентября 2017 года.



По версии следствия, вечером 27 сентября 2017 года подозреваемый и его жена находились в гостях у соседей в одном из сел Гагинского района. Мужчина, вернувшись домой один, совершил изнасилование спящей тещи. Утром 58-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.



Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).