Следственный комитет РФ
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Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК сообщила 29 сентября 2017 года.
По версии следствия, вечером 27 сентября 2017 года подозреваемый и его жена находились в гостях у соседей в одном из сел Гагинского района. Мужчина, вернувшись домой один, совершил изнасилование спящей тещи. Утром 58-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).
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