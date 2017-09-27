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Происшествия

Подозреваемый в насилии над малолетними в Нижегородской области предстанет перед судом

29 сентября 2017 11:38  [19] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемый в насилии над малолетними в Дзержинске Нижегородской области 50-летний мужчина предстанет перед судом. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 29 сентября 2017 года.

По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый познакомился в девятилетним мальчиком. Он возил его на своем автомобиле и вступил с ним в СМС-переписку. В марте он неоднократно совершал в отношении мальчика иные действия сексуального характера в автомобиле ВАЗ-2106. Мать потерпевшего, обнаружив переписку сына в телефоне с незнакомым мужчиной, обратилась к следователям. Подозреваемый был задержан 24 марта.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый совершил аналогичным способом преступление в отношении еще одного малолетнего мальчика.

Обвиняемый заключен под стражу. Вину в инкриминируемых деяниях он признал частично. В 2003 году он был осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, освободился в 2015 году. Обвиняемый не женат, трудоустроен.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Напомним, в июле житель Уренского района получил 15 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении детей.

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