Нижегородские синоптики прогнозируют холодную и пасмурную погоду 29-30 сентября Общество

Нижегородский кремль Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские синоптики прогнозируют холодную и пасмурную погоду 29-30 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, в последние дни сентября из-за близости атмосферного фронта прогнозируется значительная облачность. 29-30 сентября местами кратковременный дождь. Дневная температура воздуха при северных ветрах +8…+11°, ночью и утром +1…+4°, местами слабые заморозки.

"В начале октября с усилением антициклона над центром европейской России вновь облаков станет меньше. 1-3 октября существенных осадков не предвидится. Холодно: максимальная температура воздуха составит +4… +8°, ночные значения -2…+3°, местами заморозки на почве до -3…-5°", - отмечается в сообщении.