Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
29 сентября 2017 12:44  [50] Осужденный за убийство мужчины и избиение жены житель Нижегородской области отправлен на принудительное лечение
29 сентября 2017 12:08  [414] Мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября
29 сентября 2017 11:38  [93] Подозреваемый в насилии над малолетними в Нижегородской области предстанет перед судом
29 сентября 2017 11:35  [236] Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области
29 сентября 2017 11:01  [149] Отпевание погибших в Краснодарском крае нижегородских паломников состоится 1 октября
29 сентября 2017 10:26  [248] Суд восстановил на работе врача одной из больниц Дзержинска Нижегородской области
29 сентября 2017 09:43  [160] Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 28 сентября
29 сентября 2017 09:29  [124] Мужчина пострадал при пожаре в садовом домике в Нижегородской области 28 сентября
28 сентября 2017 18:01  [459] Пропавшая в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летняя девочка найдена живой
28 сентября 2017 15:50  [226] Пенсионер предстанет перед судом в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга детства
Происшествия

Мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября

29 сентября 2017 12:08  [414] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

На остановке общественного транспорта на ул. Большой Покровской находится тело мужчины. По предварительным данным, смерть носит ненасильственный характер. На месте происшествия в течение двух часов находятся машина "Скорой помощи" и автомобиль ритуальной компании.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph