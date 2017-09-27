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Мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.
На остановке общественного транспорта на ул. Большой Покровской находится тело мужчины. По предварительным данным, смерть носит ненасильственный характер. На месте происшествия в течение двух часов находятся машина "Скорой помощи" и автомобиль ритуальной компании.
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