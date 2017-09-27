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Происшествия

Осужденный за убийство мужчины и избиение жены житель Нижегородской области отправлен на принудительное лечение

29 сентября 2017 12:44  [49] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Осужденный за убийство мужчины и избиение жены житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 29 сентября 2017 гожа.

Следствием и судом установлено, что ночью 17 апреля в доме по ул. Пирогова между нетрезвым злоумышленником и его женой, находившейся на 37-38 неделе беременности, произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил женщину по животу. Нерожденный ребенок погиб, 26-летней потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, 10 сентября 2016 года он же, находясь в гостях у своего соседа, потребовал от приятеля деньги и кредитную карточку, которую якобы он ему давал ранее. В ходе возникшей ссоры он несколько раз ударил 58-летнего потерпевшего ножом. От нанесенных ударов потерпевший скончался.

Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина выявляет признаки психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Судом вынесено постановление о принудительном лечении осужденного в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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