Движение по ул. Рябцева временно ограничено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Рябцева временно ограничено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ с 06:00 29 сентября до 23:59 1 октября 2017 года движение транспорта по улице Героя Рябцева (между домами №№31 и 34) будет организовано с объездом зоны производства работ.

Движение автобусов маршрутов №№ 12, 45, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-78, следующих от улицы Ярошенко в направлении Московского шоссе, организовано по улице Рябцева, переулку Рессорному, улицам Давыдова, Шота Руставели, Рябцева и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Рябцева, Шота Руставели, Давыдова, переулку Рессорному, улицам Просвещенской, Березовской, автомобильной дороге вдоль домов №№ 94, 96, 96а по улице Березовской, переулку Краснобаковскому, улице Ярошенко и далее - по маршрутам.

Для автобусов маршрутов №№ 12, 45, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-78 введены остановочные пункты "3-я площадка" и "Улица Давыдова" в обоих направлениях.