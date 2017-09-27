Задолженность юрлиц Кстова и Дзержинска в Нижегородской области перед "Т плюс" достигла 411 млн рублей Экономика

Задолженность юридических лиц Кстова и Дзержинска в Нижегородской области за тепловую энергию и горячее водоснабжение перед "Т плюс" достигла 411 млн рублей. Об этом пресс-служба компании сообщила 29 сентября 2017 года.

Нижегородский филиал ОАО "Т Плюс" проводит активную работу с должниками за тепловую энергию и горячее водоснабжение среди юридических лиц, в том числе ТСЖ, УК и ЖСК Кстова и Дзержинска. В рамках досудебных и судебных мероприятий ежемесячно направляется информация о платежной дисциплине потребителей в "Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний" (СПАРК).

"Передача данных о контрагентах, которые нарушают договор в части оплаты потребленного ресурса, в систему "СПАРК" позволяет предупредить будущих партнеров данных организаций. Это поможет им сделать правильный вывод о качестве работы потенциального заказчика, определить уровень его деловой репутации. Система оценивает конкретные факты, раскрывает возможности для анализа состояния организации с целью принятия решений о дальнейших действиях по взысканию задолженности", - пояснил директор Нижегородского филиала ОАО "Т Плюс" Александр Бобров.

Согласно информации, самым крупным должником "Т плюс" является ООО "ЖК сервис". Сумма неоплаченных услуг общества составляет 10,1 млн рублей. В тройку "лидеров" также входят ТСЖ №8 "Дружба" с долгом в 2,4 млн рублей и ТСЖ "Галкина-8" с долгом в почти два млн рублей. Все три компании осуществляют свою деятельность в Дзержинске.

СПРАВКА:

В "СПАРК" входит проект "Мониторинг платежей", который позволяет в режиме онлайн проверить платежную дисциплину клиента.