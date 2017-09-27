Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
29 сентября 2017 14:22  [37] Количество интернет-сессий в точках доступа Wi-Fi "Ростелекома" выросло на 35% после отмены тарификации
29 сентября 2017 14:07  [47] Первое судно на подводных крыльях "Валдай-45Р" спущено на воду в Чкаловском районе Нижегородской области
29 сентября 2017 13:51  [62] Задолженность юрлиц Кстова и Дзержинска в Нижегородской области перед "Т плюс" достигла 411 млн рублей
27 сентября 2017 17:56  [379] Облправительство планирует открыть МФЦ для бизнесменов в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года
27 сентября 2017 17:26  [303] Около 800 млн рублей штрафов на весовом контроле получили грузоперевозчики в Нижегородской области с начала 2017 года
26 сентября 2017 10:56  [140] ЗС НО одобрило увеличение авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов на 2,5% в 2018 году
26 сентября 2017 10:54  [151] Депутаты ЗС НО одобрили снижение налоговых ставок для резидентов ТОСЭР "Саров"
26 сентября 2017 10:40  [375] ЗС НО одобрило выделение 29 млн рублей дополнительно на создание мультимедийной выставки на Нижегородской ярмарке
25 сентября 2017 18:29  [302] Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года
25 сентября 2017 17:11  [428] Нижегородские транспортные МП накопили более 1,5 млрд рублей общего долга
Экономика

Первое судно на подводных крыльях "Валдай-45Р" спущено на воду в Чкаловском районе Нижегородской области

29 сентября 2017 14:07  [47] Экономика

Фото: Элисо Табагари

АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" спустило на воду головной образец речного судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона 29 сентября 2017 года.

По словам заместителя министра транспорта, главы Росморречфлота Виктора Олерского, судно потенциально может рассчитывать на широкое распространение из-за отсутствия альтернативных транспортных возможностей.

"75% территории России - это водные пути, особенно то, что за Уралом – автомобильные перевозки затруднены, аэропорты есть не везде. Кроме того, "Валдай" коммерчески привлекателен", - сказал он.

По данным регионального минпрома, работа над созданием СПК "Валдай 45Р" ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы".

Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, скорость – 60 км/ч, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека.

СПК "Валдай 45Р" способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать судно можно на полноводных реках по всей территории России от центральной части до Дальнего Востока.

"Это первое речное пассажирское СПК нового поколения. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад. СПК "Валдай 45Р" строится на собственном производстве нашего предприятия, с использованием самого современного оборудования и материалов. Готовое головное СПК "Валдай 45Р" начнет навигацию уже в 2018 году. Оно сможет уменьшить нагрузку дорожного трафика", - сообщил председатель совета директоров ЦКБ Георгий Анцев.

Одновременно со спуском первого судна, ЦКБ начало строительство второго судна по этому проекту.

"Предприятие ведет переговоры с потенциальными заказчиками. В перспективе планируется построить и третье судно", - сообщил начальник отдела регионального минпрома Николай Старченко.

Напомним, что ЦКБ им. Алексеева также планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph