Первое судно на подводных крыльях "Валдай-45Р" спущено на воду в Чкаловском районе Нижегородской области Экономика

Фото: Элисо Табагари

АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" спустило на воду головной образец речного судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона 29 сентября 2017 года.

По словам заместителя министра транспорта, главы Росморречфлота Виктора Олерского, судно потенциально может рассчитывать на широкое распространение из-за отсутствия альтернативных транспортных возможностей.

"75% территории России - это водные пути, особенно то, что за Уралом – автомобильные перевозки затруднены, аэропорты есть не везде. Кроме того, "Валдай" коммерчески привлекателен", - сказал он.

По данным регионального минпрома, работа над созданием СПК "Валдай 45Р" ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы".

Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, скорость – 60 км/ч, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека.

СПК "Валдай 45Р" способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать судно можно на полноводных реках по всей территории России от центральной части до Дальнего Востока.

"Это первое речное пассажирское СПК нового поколения. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад. СПК "Валдай 45Р" строится на собственном производстве нашего предприятия, с использованием самого современного оборудования и материалов. Готовое головное СПК "Валдай 45Р" начнет навигацию уже в 2018 году. Оно сможет уменьшить нагрузку дорожного трафика", - сообщил председатель совета директоров ЦКБ Георгий Анцев.

Одновременно со спуском первого судна, ЦКБ начало строительство второго судна по этому проекту.



"Предприятие ведет переговоры с потенциальными заказчиками. В перспективе планируется построить и третье судно", - сообщил начальник отдела регионального минпрома Николай Старченко.

Напомним, что ЦКБ им. Алексеева также планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году.