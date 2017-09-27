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Экономика

Количество интернет-сессий в точках доступа Wi-Fi "Ростелекома" выросло на 35% после отмены тарификации

29 сентября 2017 14:22  [36] Экономика

Количество интернет-сессий в точках доступа Wi-Fi "Ростелекома" выросло на 35% после отмены тарификации. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 29 сентября 2017 года.

Согласно информации, если в июле 2017 года было зафиксировано 903 тысячи сессий, то в августе уже 1,215 млн сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб – это на 27% больше, чем месяцем ранее.

"Как мы и предполагали, отмена платы за выход в интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принято в том числе из-за того, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, мало возможностей сделать платеж – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения – и популярность доступа в интернет сразу выросла", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, это доказывает что развертывание сети точек доступа к Wi-Fi он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности.

"Ростелеком" с 1 августа 2017 года отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются в более чем 4,6 тысячи населенных пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тысяч точек). Проложено 35 тысяч км волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тысячи километров.

К реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тысяч человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в проекте, исключительно российского производства.

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