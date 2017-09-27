Роспотребнадзор призывает нижегородцев проверять салоны красоты на соответствие санитарным нормам Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Роспотребнадзор призывает нижегородцев проверять салоны красоты на соответствие санитарным нормам. Об этом начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Дмитрий Липшиц сообщил в ходе пресс-тура по соблюдению санитарных требований в индустрии красоты 29 сентября 2017 года.



По его словам, по санитарным нормам перед началом и после окончания обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом, все поверхности, подушки и ванночки, используемые для педикюра и маникюра должны подвергаться обязательной дезинфекции, либо использоваться одноразовые чехлы.



"Практически все салоны красоты в Нижнем Новгороде, в основном, относятся к малому бизнесу. Сейчас на проверку таких предпринимателей наложен мораторий конца 2017 года, который, вероятней всего, будет продлен и далее. Поэтому проверки проводятся только по жалобам граждан на некачественную услугу или нарушение санитарных правил. У каждого мастера в салонах красоты обязательно должна быть медицинская книжка и информации о пройденных медосмотрах, чтобы клиенты знали, что работники салонов не является источником инфекции, которые могут быть абсолютно разными: от педикулеза до кожно-венерологических инфекций, ВИЧ и гепатита. Там, где есть работа с вероятным нарушением кожных покровов, обязательно должны использоваться одноразовые материалы, после каждого все оборудование дезинфицируется и стерилизуется. В каждом салоне должны быть специальные реагенты и аппараты для обработки инструмента. Также два раза в день должна проводиться влажная уборка помещений", - отметил эксперт.



По его словам, жалобы на некачественные услуги в салонах красоты в регионе происходят не часто. Есть небольшое количество обращений на некачественную продукцию, проданную в салонах, а жалоб на косметические услуги не поступало в этом году.

"Одно из направлений, которое находится под контролем ведомства – это барбершопы. Так как в них также предполагается работа с инструментом, они подпадают под те же виды контроля. Мораторий на проверку таких организаций приводит к тому, что основная ответственность падает на предпринимателя. Безусловно, это понятие презумпции добросовестности предпринимателя не должно пониматься, как безнаказанность и вседозволенность. Так что мы обращаем внимание на то, что каждый гражданин имеет право обратиться в управление с жалобой, и она будет обязательно рассмотрена, а по каждому случаю будет проводиться проверка", - подвел итог Липшиц.



Также ведомство предупредило граждан о том, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях сложно, а риски для потребителя значительно возрастают.