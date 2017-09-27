Сообщение о подозрительном пакете в автобусе поступило в экстренные службы Нижнего Новгороде 28 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сообщение о подозрительном пакете в автобусе поступило в экстренные службы Нижнего Новгороде 28 сентября 2017 года.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", вчера экстренные службы три раза выезжали по сообщениям о возможных взрывных устройствах.

Так, по каналу связи "112" поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд, около дома №1 на ул. Сазанова в Автозаводском районе. На вызов приезжали полицейские, которые установили, что предмет является муляжом.

В этом же районе на ул. Строкина на остановке была обнаружена подозрительная сумка. На место выезжали службы экстренного реагирования, взрывное устройство не обнаружено.

В автобусе маршрута №3 был обнаружен подозрительный пакет, о котором бдительные граждане также сообщили по каналу связи "112". Но в нем взрывное устройство тоже обнаружено не было.