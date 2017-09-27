Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственные письма участникам проектов молодежной палаты Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственные письма участникам реализованных городской молодежной палатой проектов. Об этом пресс-служба Думы Нижнего Новгорода сообщила 29 сентября 2017 года.

В частности, были отмечены участники и организаторы ежегодного фестиваля "Парад дружбы народов": председатель центра цыганской культуры Елена Лазаренко, ректор Мининского университета Александр Федоров, координатор Нижегородского регионального отделения азербайджанского молодежного объединения Роман Агаев, художественный руководитель ансамбля армянского народного танца "Наири" Карина Кочарян и председатель "Конгресса ираноязычных народов" Эрадж Боев.

Глава города высоко оценила итоги работы молодежной палаты и реализованные проекты, поздравила молодых парламентариев с началом нового сезона и поставила задачи на будущее.

"Наша Молодежная палата фактически является центром реализации молодежной политики в Нижнем Новгороде. И сейчас важно, чтобы они от большого количества очень ярких, интересных и социально значимых проектов, которые уже делают, перешли к системной работе, чтобы у каждого в нашем городе было четкое представление, чем занимается молодежная палата, чтобы это все было прозрачно и понятно. Я надеюсь, что ребята обсудят эту тему, возможно, скорректируют планы, потому что на ближайший год я поставила перед ними задачу - сформировать целостную систему молодежной политики Нижнего Новгорода", - сказала Солонченко.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Никита Сорокин рассказал членам палаты о конкурсе молодежных инновационных проектов "Россия – время молодых" и пригласил молодых парламентариев принять в нем участие.

"Мы хотим вовлечь молодежь в инновационную деятельность, обеспечить ее участие в управлении государством и решении общественно значимых задач. Цель конкурса — организация молодежи и воплощение ее лучших идей о будущем Нижегородского края", - сказал он.

Всего в повестке заседания молодежной палаты было более 20 вопросов: молодые парламентарии подвели итоги работы за летний сезон, рассказали о состоявшихся акциях и проектах: традиционной акции "Свеча памяти", проходящей в день начала Великой Отечественной войны; фестивалях: "Все свои", "Хвойный Нижний"; серии городских квестов; фестивале предпринимательства; проекте по благоустройству "Яркий город" и многих других.

Прозвучала также информация о реализации проекта "Молодежные приемные", в рамках которого члены молодежной палаты становятся помощниками депутатов городской Думы и вовлекаются в созидательную работу на избирательных округах.