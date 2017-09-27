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Экономика

Презентация оборудования предприятий системы "Транснефти" состоялась в Нижнем Новгороде

29 сентября 2017 14:56  [72] Экономика

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть Верхняя Волга"

В Нижнем Новгороде состоялась презентация оборудования, производимого предприятиями системы "Транснефть" для учета нефти и нефтепродуктов. Об этом служба общественных коммуникаций АО "Транснефть Верхняя Волга" сообщила 29 сентября 2017 года.

Мероприятие проводилось в рамках расширения рынка сбыта продукции, ранее изготавливаемой только для применения собственных объектах.

Свою продукцию представили Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) (Нижний Новгород) и завод "Транснефтемаш" (Великие Луки).

Программа импортозамещения для организаций системы "Транснефть" направлена на обеспечение независимости от зарубежного оборудования с постоянным улучшением параметров энергоэффективности, надежности и безопасности производимой собственной продукции.

По словам начальника Производственного центра АСУ ТП Наиля Загидуллина, за счет собственного производства удается обеспечивать высокое качество продукции, а стоимость систем автоматизации, выпускаемых предприятием, значительно ниже цены аналогичных систем, изготавливаемых компаниями-интеграторами.

Презентацию посетили более 50 представителей российских и зарубежных нефтегазовых компаний.

Главный метролог ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Белоруссия) Александр Рубанов отметил высокое качество блоков измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов, изготовляемых заводом "Транснефтемаш", и добавил, что компания заинтересована использовать их в программе технического перевооружения.

Представитель компании MOL (Венгрия) Эндре Береш-Деак заявил, что ознакомившись с представленными образцами оборудования, компания теперь готова рассматривать продукцию не только западных, но и российских поставщиков.

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