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Происшествия

Суд приговорил чиновника из Володарского района Нижегородской области к семи годам лишения свободы за взятку

29 сентября 2017 15:23  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил начальника управления сельского хозяйства администрации Володарского района Нижегородской области к семи годам лишения свободы за взятку. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 29 сентября 2017 года.

Согласно информации, в администрацию Володарского района обратился предприниматель с заявлением о приобретении права пользования земельным участком для реализации инвестпроекта по строительству животноводческого комплекса.

Начальник управления сельского хозяйства администрации Володарского района предложил за взятку способствовать реализации этого проекта. В частности он обещал помощь в подготовке положительного отраслевого заключения, требуемого для реализации проекта.

Предприниматель согласился передать подсудимому взятку. С марта по июнь 2016 года подсудимый получил взятку на общую сумму более 500 тысяч рублей, а также взятку в виде ноутбука стоимостью 25 тысяч 990 рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, за общее покровительство по службе).

Помимо лишения свободы суд приговорил подсудимого к штрафу в 1,152 млн рублей и лишил его права занимать в органах государственной и муниципальной власти должности на два года.

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