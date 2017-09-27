Активисты ОНФ ознакомятся с опытом Канавинского района Нижнего Новгорода по ремонту дворовых территорий Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Исполняющий обязанности главы Канавинского района Михаил Шаров 30 сентября 2017 года встретится с делегацией Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 29 сентября.

В составе делегации прибудут активисты из городов Саров, Арзамас и Дивеево. Они изучат опыт по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В рамках визита делегаты ОНФ ознакомятся с ходом работ на территории Мещерского озера, дворовых территориях в рамках домов по улиц Есенина, Карла Маркса, Должанской и Совнаркомовской. Активисты побеседуют с жителями этих домов и ознакомятся с планом реконструкции территорий.

"По оценке центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Канавинском районе работа по реализации приоритетного проекта организована на высоком уровне", - говорится в сообщении.