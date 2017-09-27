ГЖД разрабатывает проект реконструкции моста четного направления через Волгу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Горьковская железная дорога (ГЖД, ОАО "РЖД") разрабатывает проект реконструкции железнодорожного моста четного направления через Волгу в Нижнем Новгороде. Об этом начальник ГЖД Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 29 сентября 2017 года.



По его словам, в 2017 году проводится текущее обновление моста, в частности его покраска. "Безусловно, сроки ремонта моста уже подходят. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Когда будет готова, будем защищаться, защитим инвестиции. В плане в ближайшие годы ремонт моста есть", - отметил Лесун.



Напомним, 31 июля 2017 года стартовало автомобильное движение по дублеру Борского моста в Нижнем Новгороде, а 8 августа состоялась торжественная церемония, посвященная запуску переправы.