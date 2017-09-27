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Общество

Центр академического образования "Нескучный Сад" открылся в Нижнем Новгороде

29 сентября 2017 16:24  [104] Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Центр академического образования "Нескучный Сад" открылся 29 сентября 2017 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

В рамках торжественного открытия частного дошкольного образовательного учреждения состоялась демонстрация проектной деятельности центра: мастер-класс по рисованию, английский клуб "Путешествие в Великобританию", представление кукольного театра "Теремок" и занятие по хореографии.

Учреждение включает в себя детский сад полного дня, рассчитанный на 24 ребенка, и Центр раннего развития.

"Нескучный сад" на сегодняшний день единственный в Нижнем Новгороде академический детский сад и центр раннего развития, который является первой ступенью к международному образованию. Это подтверждает соглашение с участником ассоциации школ по программе международного бакалавриата (PYP IB, MYP IB).

"Современный мир предъявляет всё более серьезные требования к образованию, поэтому успешные люди учатся и получают новые навыки на протяжении всей жизни. В этой связи возрастает важность дошкольного образования, ведь именно в детстве формируется база. Отрадно, что в Нижнем Новгороде усилиями энтузиастов появляются дополнительные форматы качественно нового уровня обучения, и мы становимся частью мирового образовательного процесса", - сказала глава города Елизавета Солонченко на церемонии открытия.

"Помимо того, что в этом детском садике соблюдены все государственные стандарты, здесь работают квалифицированные педагоги, собраны лучшие инновационные технологии, которые есть в сфере дошкольного образования, применены новые программы развития физических и творческих способностей ребенка. К тому же, это еще один хороший пример социального предпринимательства. Законодательное Собрание и правительство региона готовы способствовать тому, чтобы частный бизнес приходил и в это направление", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Также на открытии был подписан договор сотрудничества в системе образовательного консалтинга с частными образовательным учреждением "Школой им. М.В. Ломоносова". А кульминацией праздника стал запуск шаров в небо с пожеланиями, написанными самыми маленькими воспитанниками "Нескучного сада".

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