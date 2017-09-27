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Экономика

ГЖД не исключает возвращения одного "Сапсана" на направление Нижний Новгород – Москва

29 сентября 2017 16:30  [132] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") не исключает возвращения одного "Сапсана" на направление Нижний Новгород – Москва. Об этом начальник ГЖД Анатолий Лесун сообщил журналистам 29 сентября 2017 года.

Он напомнил, что курсирование поездов "Сапсан" было сосредоточено на направлении Москва – Санкт-Петербург из-за большого спроса после того, как на направлении Нижний Новгород – Москва были запущены поезда "Стриж". "Поезд "Стриж" сначала планировали запустить от Москвы до Киева. Там проводили и работы по подготовке инфраструктуры. Но в силу обстоятельств этот проект не пошел, поэтому было принято решение запустить их на нашем направлении", - отметил Лесун.

"Мы рассматривали вопрос, чтобы в IV квартале этого года один "Сапсан" запустить на Нижний Новгород при наличии свободных поездов. Поэтому я не исключаю, что один "Сапсан" вернется на наше направление", - подчеркнул начальник ГЖД.

Напомним, 1 июня 2015 года в первый рейс с пассажирами из Москвы в Нижний Новгород отправился скоростной поезд "Стриж". Тогда сообщалось, что скоростные поезда "Сапсан" будут сконцентрированы на направлении Москва - Санкт-Петербург.

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