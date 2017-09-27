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Общество

Нижегородский суд взыскал 10 млн рублей с компании в пользу разработчика базы данных

29 сентября 2017 17:02  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал 10 млн рублей с нижегородского общества с ограниченной ответственностью (ООО) в пользу разработчика базы данных. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 29 сентября 2017 года.

Согласно информации, гражданин заключил договор на разработку базы данных с обществом в мае 2016 года. После выполнения работы она была передана заказчику. Однако полагающиеся по договору 10 млн рублей истец так и не получил.

"Претензий у заказчика к подрядчику по передаваемой базе данных и документам не имелось", - поясняется в сообщении.

Гражданское дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.

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