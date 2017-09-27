Горадминистрация ожидает от инвестора проектной документации и сроки начала работ на ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Горадминистрация ожидает от инвестора информации по проектно-сметной документации и срокам начала работ на ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщает комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами горадминистрации.



Согласно информации, на данный момент, вокруг здания продолжает действовать круглосуточная охрана, территория вокруг ДК обнесена строительным забором. По информации на конец сентября текущего года в адрес инвестора направлен запрос о предоставлении информации по разработке и согласованию научно-проектной документации, а также о сроках начала работ на данном объекте.



На данный момент инвестор заключил договоры на разработку научно-проектной документации, на научно- исследовательские и изыскательские работы.



Напомним, что по данным от февраля 2017 года в планах компании – инвестора к 2017 году – разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции продлится с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию. Инвестор обязался до весны 2018 года убрать синий забор вокруг объекта и завесить фасад банером.



В декабре 2016 года сообщалось, что администрация Канавинского района Нижнего Новгорода ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им. Ленина в середине 2017 года.



Ранее также сообщалось, что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК им. Ленина в Канавинском районе. В мае 2015 года зампредседателя КУГИ Владимир Белов сообщал, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года. В апреле 2015 года, согласно информации администрации, организация поменяла свое название на НРОО "Перспектива".



СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.



Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

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