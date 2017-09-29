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Политика

Нижегородка судится с московской префектурой из-за запрета пикета

29 сентября 2017 17:48  [84] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка обратилась в суд с иском к московской префектуре о признании незаконным ее решения о запрете проведения пикета. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области сообщила 29 сентября 2017 года.

Согласно поступившему административному исковому заявлению 8 сентября 2017 года истица направила уведомление в префектуру Западного административного округа Москвы о намерении провести 14 сентября 2017 пикет длительностью три часа с предполагаемым количеством участников до пяти человек.

"Однако 13 сентября истец получил письмо, согласно которому административный ответчик отказал в согласовании пикетирования, предложив изменить место пикетирования, но, не предложив альтернативных мест для его проведения", - говорится в сообщении.

Иск поступил в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

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Теги:
Пикет Суд
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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественкая

Татьяна Неровня

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