Евгений Лебедев поздравил победителей фотоконкурса "Природа - источник вдохновения" в г. Бор Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 29 сентября 2017 года поздравил победителей фотоконкурса "Природа - источник вдохновения" в г. Бор Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"В конкурсную программу сознательно не были включены работы профессиональных фотографов. Участники представили достойные красивые работы. Если человек по-настоящему любит природу, то она сама ему подсказывает, как сделать удачную фотографию – помогает найти интересный ракурс, поймать кадр. В целом мне очень понравились работы, которые попали на эту выставку. Фотохудожники напомнили нам, что борский край прекрасен в любое время года", - отметил Лебедев.

В конкурсе приняли участие учащихся школ, педагоги, члены общества инвалидов из Борского округа. Всего на суд жюри было представлено более 500 работ. Из них было выбрано 12 лучших.

Кроме того, Лебедев посетил торжественную церемонию, посвященную 140-летию Каликинского шпалопропиточного завода. Предприятие является первым производством железнодорожных шпал в Нижегородской области. В настоящее время Каликинский шпалопропиточный завод представляет собой современное предприятие, основным видом деятельности которого является производство железобетонных шпал.

"Производство шпал – очень ответственное и сложное дело. Ведь именно эта продукция, как элемент подрельсового основания, определяет качество и безопасность всего железнодорожного движения. Знаю, что на заводе предоставляется достойный социальный пакет для сотрудников. Не на словах, а на деле осуществляется забота о ветеранах предприятия. Хорошая зарплата, хорошие условия труда, возможности для профессионального роста привлекают сюда молодежь, а это значит, что у Каликинского шпалопропиточного завода, несмотря на его солидный возраст, отличное будущее и большие перспективы", - подчеркнул спикер.

Также во время посещения Борского района Лебедев провел прием граждан по личным вопросам. Обращения, в частности, касались дополнительной поддержки учреждений образования, содействия в благоустройстве остановки и ремонте дороги, а также предоставления материальной помощи в проведении праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека.

Кроме того, одна жительница Борского района попросила рассмотреть вопрос о введении льгот по транспортному для приемных многодетных семей.

"Когда мы принимаем тот или иной закон, мы над ним долго работаем. Для его создания привлекается больше количество специалистов. Нам важно получать обратную связь от людей, для которых мы принимаем законы. Сегодня был именно такой случай. В ходе приема ко мне обратилась многодетная мама, воспитывающая приемных детей. Она рассказала, что сегодня существует льгота на транспорт для многодетных семей, а вот для многодетных приемных семей такой льготы нет. Я как депутат постараюсь помочь", - сказал Лебедев.