Правительство РФ намерено направить еще 336 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы нижегородского аэропорта Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ намерено направить еще 336 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы нижегородского аэропорта. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, Федеральное агентство воздушного транспорта объявило конкурс с ограниченным участием на право выполнения этих работ. Его итоги планируется подвести 30 октября 2017 года. Подрядчик должен будет заменить покрытие и светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы №1. Работы должны быть выполнены до 21 декабря текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 336,1 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Напомним, в июле 2015 года ООО "Трансстроймеханизация" (Москва) стало победителем конкурса на право выполнения II этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Нижний Новгород". За свои услуги компания запросила 4,548 млрд рублей. На выполнение работ отводилось более двух лет.