Все детсады и школы Нижнего Новгорода получили тепло, - горадминистрация Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По итогам четвертого дня с начала официального отопительного сезона в Нижнем Новгороде все 309 детских сада и 166 школ получают теплоноситель. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода 29 сентября 2017 года.

По дпнным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, тепло подведено к 92% жилых домов с центральным отоплением. Помещения отапливаются во всех учреждениях дополнительного образования и социальной защиты. Завершается пуск тепла в учреждения культуры, спорта и здравоохранения.

"Специалисты напоминают, что пуск тепла - это сложный и продолжительный по времени технологический процесс. Подача теплоносителя с момента начала отопительного сезона непосредственно в батареи занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью проведения пуско-наладочных работ по регулировке внутридомовых систем, которые находятся в зоне ответственности домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, чьи сотрудники должны обойти каждый жилой дом и обеспечить пуск тепла в квартиры горожан", - говорится в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно, 26 сентября.