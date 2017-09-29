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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело в связи с обманом пожилой нижегородки на 400 тысяч рублей

30 сентября 2017 13:43  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожилая нижегородка перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 71-летней пенсионерке с ул. Жукова поступил звонок от неизвестного, который сообщил женщине о необходимости получения денежной компенсации за ранее приобретенные медицинские препараты. Также мужчина указал, что для получения данной компенсации необходимо положить денежные средства на банковский счет. Женщина последовала инструкциям и, воспользовавшись услугами банка, перевела 400 тысяч рублей неизвестному лицу.

Аналогичный случай произошел с 27-летней нижегородкой, у которой были похищены денежные средства в сумме 11 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил о положенном ей денежном призе. Для его получения нижегородке необходимо выплатить определенные денежные проценты за получение вознаграждения. Поверив мошенникам, потерпевшая перевела имеющие сбережения на указанный банковский счет.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

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Татьяна Неровня

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