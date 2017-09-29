Фура и ПАЗ столкнулись на трассе в Нижегородской области 30 сентября

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Фура и автобус ПАЗ столкнулись на трассе в Нижегородской области 30 сентября. Об этом НИА "Нижий Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло на трассе М-7 в сторону Богородска. "Это "механическое" ДТП. Оба водителя живы. Пострадавших также нет, поскольку автобус был пустой", - рассказали агентству в УГИБДД.
Других подробностей происшествия, в частности обстоятельств аварии, в госавтоинспекции пока не сообщают.
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