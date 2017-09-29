Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
30 сентября 2017 17:36  [213] Фура и ПАЗ столкнулись на трассе в Нижегородской области 30 сентября
30 сентября 2017 14:33  [113] Трое жителей Ярославской области подозреваются в краже обуви на 259 тысяч рублей из магазина в Нижнем Новгороде
30 сентября 2017 13:43  [102] Полиция возбудила уголовное дело в связи с обманом пожилой нижегородки на 400 тысяч рублей
29 сентября 2017 15:23  [432] Суд приговорил чиновника из Володарского района Нижегородской области к семи годам лишения свободы за взятку
29 сентября 2017 15:04  [338] Пострадавшие и семьи погибших нижегородских паломников получат материальную помощь из областного резервного фонда
29 сентября 2017 14:46  [215] Сообщение о подозрительном пакете в автобусе поступило в экстренные службы Нижнего Новгороде 28 сентября
29 сентября 2017 12:44  [230] Осужденный за убийство мужчины и избиение жены житель Нижегородской области отправлен на принудительное лечение
29 сентября 2017 12:08  [1781] Мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября
29 сентября 2017 11:38  [191] Подозреваемый в насилии над малолетними в Нижегородской области предстанет перед судом
29 сентября 2017 11:35  [603] Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании тещи в Гагинском районе Нижегородской области
Происшествия

Фура и ПАЗ столкнулись на трассе в Нижегородской области 30 сентября

30 сентября 2017 17:36  [213] Происшествия

Фото: соцсеть

Фура и автобус ПАЗ столкнулись на трассе в Нижегородской области 30 сентября. Об этом НИА "Нижий Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло на трассе М-7 в сторону Богородска. "Это "механическое" ДТП. Оба водителя живы. Пострадавших также нет, поскольку автобус был пустой", - рассказали агентству в УГИБДД.

Других подробностей происшествия, в частности обстоятельств аварии, в госавтоинспекции пока не сообщают.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественкая

Татьяна Неровня

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph