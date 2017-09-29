Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 36-летнего Дениса Землянигина Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 15 сентября в Нижнем Новгороде 36-летнего Дениса Землянигина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 30 сентября.

Согласно информации, 15 сентября мужчина в 16:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы пропашего: рост 185 см, среднее телосложение, короткие русые волосы.

Особые приметы: на груди татуировка“A (II) Rh(+)”, на правой ноге повреждена фаланга и ноготь на большом пальце.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).