"Торпедо" пропустило четыре безответные шайбы от ЦСКА в матче 1 октября Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородское "Торпедо" проиграло в Москве ЦСКА, пропустив четыре безответных шайбы в матче 1 октября 2017 года.

Нижегородское "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги проводило игру против московского ЦСКА, который считается одним из главных фаворитов нынешнего сезона.

Матч начался для "Торпедо" обескураживающе - уже на 25-й секунде первого периода игрок ЦСКА Кирилл Капризов забросил первую шайбу. А на шестой минуте игры москвичи смогли забросить и вторую шайбу - отличился Константин Окулов. После этого игра пошла в силовой манере и это повредило "Торпедо" - игру не смогли продолжить Юрий Сергиенко и Вячеслав Кулёмин.

Во дальнейшем матч проходил в обоюдоострой борьбе, с большим количеством моментов, но отличиться смогли лишь москвичи, забросив еще две шайбы. Следующий матч "Торпедо" проведет 3 октября в Братислава, где сыграет против "Слована".