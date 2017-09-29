Дело о травмировании рабочего при уборке снега в Нижегородской области поступило в суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Дело о травмировании рабочего при уборке снега в Нижегородской области поступило в суд. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 2 октября 2017 года.

Главный инженер дорожно-строительной организации в г. Лысково обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, днем 13 января 2017 года на 480 км трассы М-7 неподалеку от г. Лысково 56-летний работник на снегоуборочной машине ЗИЛ осуществлял уборку снега. Остановив машину, он выключил ротор и подошел к нему с целью поправить болт, фиксирующий цепной механизм. Еще не остановившийся ротор зацепил рукав одежды работника и затащил его правую руку под движущийся механизм. В результате потерпевший получил травму правой кисти. Он был госпитализирован в Лысковскую ЦРБ.

"Именно обвиняемый, по мнению следователей, не обеспечил безопасность работника при осуществлении технологического процесса, а именно: не произвел своевременное обучение безопасным методам и приемам выполнения работы и ознакомление с требованиями охраны труда; а также не осуществил контроль за соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности", - говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.