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Общество

Правительство РФ включило религиозные объекты в Правила противопожарного режима в России

02 октября 2017 09:27  [10] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ включило религиозные объекты в Правила противопожарного режима в России. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Согласно информации, постановлением от 28 сентября 2017 года №1174 Правила противопожарного режима в РФ дополнены разделом "Объекты религиозного назначения".

Изменения были подготовлены МЧС России. До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

"Внесёнными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений", - отмечается в сообщении.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.

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