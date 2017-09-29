Правительство РФ включило религиозные объекты в Правила противопожарного режима в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ включило религиозные объекты в Правила противопожарного режима в России. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Согласно информации, постановлением от 28 сентября 2017 года №1174 Правила противопожарного режима в РФ дополнены разделом "Объекты религиозного назначения".

Изменения были подготовлены МЧС России. До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

"Внесёнными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений", - отмечается в сообщении.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.