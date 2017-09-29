Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2017 10:32  [69] Почти 600 девочек получили имя София в Нижегородской области за январь-сентябрь 2017 года
02 октября 2017 09:38  [172] Нижегородец приговорен к девяти месяцам исправительных работ за неуплату алиментов
02 октября 2017 09:27  [112] Правительство РФ включило религиозные объекты в Правила противопожарного режима в России
01 октября 2017 11:55  [250] Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в сентябре 2017 года
30 сентября 2017 12:25  [164] Все детсады и школы Нижнего Новгорода получили тепло, - горадминистрация
29 сентября 2017 18:37  [321] Евгений Лебедев поздравил победителей фотоконкурса "Природа - источник вдохновения" в г. Бор Нижегородской области
29 сентября 2017 18:06  [307] Переход к радиорынку "Герц" открылся после ремонта в Нижнем Новгороде
29 сентября 2017 17:08  [369] Горадминистрация ожидает от инвестора проектной документации и сроки начала работ на ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде
29 сентября 2017 17:02  [369] Нижегородский суд взыскал 10 млн рублей с компании в пользу разработчика базы данных
29 сентября 2017 16:46  [256] Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится до 1 октября
Общество

Нижегородец приговорен к девяти месяцам исправительных работ за неуплату алиментов

02 октября 2017 09:38  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к девяти месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 2 октября 2017 года.

34-летний житель Московского район Нижнего Новгорода осужден по ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Судом установлено, что по решению суда отец обязан выплачивать алименты на содержание своего 12-летнего сына, начиная с апреля 2013 года. В декабре 2016 года судом родитель был привлечен к ответственности по ст. 5.35 прим.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

С апреля по август 2017 года, то есть до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления суда от декабря 2016 года, мужчина, будучи трудоспособным, официально не работал, алименты на содержание сына не оплачивал. В связи с чем у него образовалась задолженность в размере почти 35 тысяч рублей.

Отмечается также, что в июне 2017 года он уже был осужден по ч.1 ст.157 УК РФ.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил нижегородцу девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph