Нижегородец приговорен к девяти месяцам исправительных работ за неуплату алиментов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к девяти месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 2 октября 2017 года.

34-летний житель Московского район Нижнего Новгорода осужден по ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Судом установлено, что по решению суда отец обязан выплачивать алименты на содержание своего 12-летнего сына, начиная с апреля 2013 года. В декабре 2016 года судом родитель был привлечен к ответственности по ст. 5.35 прим.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

С апреля по август 2017 года, то есть до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления суда от декабря 2016 года, мужчина, будучи трудоспособным, официально не работал, алименты на содержание сына не оплачивал. В связи с чем у него образовалась задолженность в размере почти 35 тысяч рублей.

Отмечается также, что в июне 2017 года он уже был осужден по ч.1 ст.157 УК РФ.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил нижегородцу девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.