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Происшествия

Пенсионерка получила ожоги в Нижегородской области из-за вспыхнувшей газовой конфорки

02 октября 2017 10:19  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка получила ожоги в Нижегородской области из-за вспыхнувшей газовой конфорки. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону 2 октября 2017 года.

Согласно информации, около десяти утра 1 октября поступило сообщение о пожаре в доме ул. Коммунальной в р.п. Шатки. В результате пожара обгорело имущество на кухне на площади 2 кв.м. Ожоги 20% тела I-II степени получила хозяйка дома, женщина 1938 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована в центральную районную больницу. Как выяснилось, женщина готовила еду на газовой плите. Одна из конфорок не загоралась, и пенсионерка решила воспользоваться другой. Из-за большого выхода газа первая конфорка вспыхнула, пламя перекинулось на одежду женщины, что и привело к пожару.

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