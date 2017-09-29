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Общество

Почти 600 девочек получили имя София в Нижегородской области за январь-сентябрь 2017 года

02 октября 2017 10:32  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 600 девочек получили имя София в Нижегородской области за январь-сентябрь 2017 года. Об этом сообщило ГУ ЗАГС по региону 2 октября.

"Ежегодно 30 сентября свои именины отмечали все девочки, девушки и женщины по имени Вера, Надежда, Любовь и София. Считается, что девочка, названная одним из этих красивых имен, будет мудрой, справедливой, станет хорошей хозяйкой, великолепной матерью и женой, - отметила руководитель управления Ольга Краснова.

Согласно данным ГУ ЗАГС, за девять прошедших месяцев в регионе 573 девочки получили имя София, 97 – Вера, 41 – Надежда и 39 – Любовь.

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