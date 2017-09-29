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Происшествия

Нетрезвый водитель без прав врезался в дерево в Сергачском Нижегородской области 1 октября

02 октября 2017 10:50  [33] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нетрезвый водитель без прав врезался в дерево в Сергачском Нижегородской области 1 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 03:30 на 14 км автодороги Яново – Камкино – ж/д станция водитель (1993 года рождения, водительских прав не имеет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-21101, врезался в дерево.

В результате аварии он, а также юноша и девушка 1996 года рождения, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

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