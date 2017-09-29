Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и женщины в нижегородской квартире Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 2 октября 2017 года.

Согласно информации, тела были обнаружены 1 октября сотрудниками МЧС в квартире дома по ул. Дьяконова. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 1 октября в съемной квартире 35-летний мужчина нанес множественные (не менее 30) ножевые ранения по телу соседке. От полученных телесных повреждений 39-летняя потерпевшая скончалась. После совершенного, как полагают следователи, мужчина совершил суицид.

Дверь квартиры, в которой произошла трагедия, была закрыта изнутри на внутренний засов. "Кроме того, последнее время мужчина перестал оплачивать съемное жилье, из-за чего между соседями происходили конфликты. В то утро родственники женщины не смоли самостоятельно попасть в ее квартиру, после чего и вызвали сотрудников МЧС", - отмечается в сообщении.