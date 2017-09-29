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Карантин введен в Кстовском районе и части Нижнего Новгорода из-за бешеного кота. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 2 октября 2017 года.
Поводом послужил патматериал, полученный от кота, не контактировавшего с человеком. Труп кота был обнаружен в Канавинском районе, до этого животное находилось в Кстовском районе.
Границы эпизоотического очага определены в пределах территории п. Ленинская Слобода Кстовского района и территории в Канавинском районе, ограниченной домами №№ 26А, 26, 24А, 20, 18 по ул. Генерала Зимина, домами №№ 7, 7А по улице Тонкинской.
В состав угрожаемой зоны вошли: деревня Кувардино, село Шава, мело Кадницы Кстовского района; территория Канавинского района, ограниченная улицей Гордеевской (до перекрестка с Московским шоссе), Московским шоссе (до перекрестка с улицей Маршала Казакова), улицей Маршала Казакова (до перекрестка улицей Гордеевской).
Карантин установлен до 30 ноября 2017 года. На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
Отмечается, что в 2017 году в Кстовском районе это второй зарегистрированный случай бешенства среди животных, первый был зарегистрирован с. Татинец.
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