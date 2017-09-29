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Администрация Кстовского района Нижегородской области эвакуирована из-за сообщения о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации 2 октября 2017 года.
Согласно информации, в районе 11:00 всех сотрудников попросили покинуть здание. "Приехала полиция, пожарные. Сказали, что бомба. Возможно, эвакуация происходит в рамках учений. Все тихо, спокойно, без паники", - заявили НИА "Нижний Новгород" в администрации.
В ГУ МВД по Нижегородской области информагентству сообщили, что действительно поступило сообщение о минировании здания. "Сейчас идут все необходимые проверки", - добавил ГУ МВД.
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