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Происшествия

Администрация Кстовского района Нижегородской области эвакуирована из-за сообщения о минировании

02 октября 2017 11:33  [226] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Кстовского района Нижегородской области эвакуирована из-за сообщения о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации 2 октября 2017 года.

Согласно информации, в районе 11:00 всех сотрудников попросили покинуть здание. "Приехала полиция, пожарные. Сказали, что бомба. Возможно, эвакуация происходит в рамках учений. Все тихо, спокойно, без паники", - заявили НИА "Нижний Новгород" в администрации.

В ГУ МВД по Нижегородской области информагентству сообщили, что действительно поступило сообщение о минировании здания. "Сейчас идут все необходимые проверки", - добавил ГУ МВД.

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