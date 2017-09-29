Жительница Нижегородской области отправлена на принудительное лечение за убийство новорожденного ребенка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижегородской области отправлена на принудительное лечение за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 3 октября 2017 года.

Следствием и судом установлено, что утром 16 марта 2017 года в квартире дома пос. Октябрьский г.о. Бор 30-летняя женщина самостоятельно родила девочку и сразу убила ее. Родители роженицы вызвали правоохранителей и медиков. Отмечается, что на учете у врача по беременности она не состояла.

По факту убийства было возбуждено дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Согласно заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что женщина выявляет признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Судом вынесено постановление о принудительном лечении женщины в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях закрытого типа.