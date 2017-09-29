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Суд обязал администрацию г. Шахунья Нижегородской области устранить нарушения в обеспечении безопасности в школе. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 2 октября 2017 года.
Согласно информации, с иском в суд обратился прокурор Шахуньи после проверки, выявившей нарушения закона по обеспечению безопасности мест с массовым пребыванием людей.
В частности, в соответствии с требованиями территория образовательных учреждений должна быть обнесена по периметру внешним ограждением высотой не менее 1,5 м. и должно быть установлено охранное освещение.
Кроме того, в самих образовательных учреждениях должен быть установлен канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или ситуационные центры "Службы 112".
Суд удовлетворил исковые требования городского прокурора. Ответчикам предоставлен срок для устранения выявленных нарушений – до 1 июня 2018 года.
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