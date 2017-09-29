Три способа получения кредита безработному

Многим знакома ситуация, когда возникает необходимость в получении кредита. Причины, побудившие обратиться в банк могут быть самыми разнообразными: от покупки бытовой техники до приобретения загородного дома, или Вы решили осуществить мечту и отправиться в кругосветное путешествие.

Люди, которых официально принято называть не платежеспособными и безработными, которые не могут документами доказать свой доход, по факту могут иметь довольно высокий доход. Такой человек может иметь собственный бизнес и не регистрироваться в качестве юридического лица, работать удаленно или трудиться без официального оформления.

При обращении в большинство банков Вы услышите от кредитного менеджера о необходимости предоставить подтверждение доходов. Но что делать если Вы не работаете официально или большую часть дохода получаете неофициально?

В такой ситуации проблему возможно решить несколькими способами.

Обратиться в микрофинансовую организацию. Оформить кредит на потребительские нужды в Беларуси можно на сайте https://myfin.by. Самый простой, но и самый дорогой метод получения денежных средств. Для этого не нужно будет подтверждать трудоустройство, искать поручителей или предоставлять залог. Как правило, все что потребуется – это Ваш паспорт. Результатом обращения в такую организацию будет получение небольшого займа на маленький срок, но под большой процент.

Также есть вариант обращения к кредитному брокеру. Основной задачей которого является изучение Вас как личности и оценка Вашей платежеспособности. После выполнения своей части работы с Вами он даст свои рекомендации в банки, с которыми сотрудничает. В такой ситуации нужно понимать, что обращение к брокеру не гарантирует заключение с банком кредитного договора, но существенно увеличивает шансы на положительный результат. Услуги такого посредника не бесплатны.

Ну и, наверное, самый простой способ взять кредит без официально оформленного трудоустройства - обратиться в кредитную организацию, которая может заключить с Вами только договор потребительского кредита. Такой вид кредита можно попробовать оформить без предоставления справок о доходах, без поручителей, только предъявив паспорт. Но нужно быть готовым к тому, что проценты могут быть довольно высокими и сумма будет небольшой, а также возможно включение в договор более жестких условий. В настоящее время мало банков, готовых кредитовать без подтвержденного справками дохода.

Кредит на приобретение автомобиля и недвижимости в ипотеку, без справки о доходах, как правило, получить невозможно.