Синоптики прогнозируют сухую и ветреную погоду в Нижегородской области 2-4 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сухую и ветреную погоду в Нижегородской области 2-4 октября. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 2 октября 2017 года.



Согласно информации, в первую половину рабочей недели на погоду Нижегородской области будет влиять антициклон. Существенных осадков не прогнозируется. При значительной облачности и северо-западном ветре максимальная температура воздуха днем составит +7…+10°, в ночные часы 0…+4°, местами заморозки до -3°.



С 5 по 8 октября погодой начнет править циклон с Атлантики: умеренный ветер начнет менять направление на юго-западное, атмосферное давление понизится. Ожидается в основном облачная погода. Начнутся дожди, более интенсивные при похождении атмосферных фронтов в конце недели. Температурный фон к выходным превысит климатическую норму на один-три градуса: дневная температура воздуха составит +9…+12°, минимальные значения ночью около +5°.