Экс-глава нижегородской поселковой администрации приговорен к двум годам колонии-поселения Общество

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Экс-глава поселковой администрации Дальнеконстантиновского района Нижегородской области осуждён за превышение должностных полномочий. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 2 октября 2017 года.

В судебном заседании установлено, что в 2011 году глава поселковой администрации рабочего поселка Дальнее Константиново, заключил договор с коммерческой организацией и передал ей коммунальные объекты, находящиеся в муниципальной собственности. В частности, компании были переданы объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселке.



При этом чиновник изготовил поддельную копию распоряжения регионального правительства "Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности Дальнеконстантиновского муниципального района в собственность городского поселения - рабочий поселок Дальнее Константиново". Он превысил свои должностные полномочия - изменил перечень передаваемого имущества, незаконно включив в него не переданные в установленном законом порядке и не принятые в муниципальную собственность объекты – водонапорные башни, артезианские скважины и водопровод.



Он заключил договор на передачу в аренду муниципального имущества на 15 лет по заниженной стоимости.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор вступил в законную силу.



Напомним, что уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в 2015 году.