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"Нижегородский водоканал" не будет начислять пени при погашении задолженности до нового года. Об этом сообщила пресс-служба компании 2 октября 2017 года.
1 октября водоканал запустил акцию "В новый год без долгов", по условиям которой абоненты, имеющие задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения и желающие погасить ее до наступления нового года, смогут сделать это без начисления пени.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 декабря 2017 года полностью оплатить задолженность за холодную воду и водоотведение, в том числе начисления за последний расчетный месяц, и в срок до 20 января 2018 года заполнить заявление об участии в акции. Документы необходимо предоставить в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала или по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru.
Акция проводится во второй раз. В 2016 году в ней приняли участие более тысячи человек, погасив просроченную задолженность на 7 млн рублей.
Подробную информацию и образец заявления можно найти на официальном сайте Нижегородского водоканала.
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