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Происшествия

Нижегородец подозревается в убийстве по неосторожности во время охоты на лося

02 октября 2017 17:24  [93] Происшествия

Нижегородец подозревается в убийстве по неосторожности во время охоты на лося.

Как сообщило СУ СК РФ по региону 3 октября 2017 года, 56-летний мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 26 сентября в лесу около д. Нечаево в г.о.г. Бор подозреваемый во время охоты на лося выстрелил из принадлежащего ему двуствольного охотничьего ружья и попал в 23-летнего охотника, который находился на линии огня. От полученного ранения в голову потерпевший скончался.

Отмечается, что разрешение на отстрел лося в данном районе у охотников имелось.

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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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