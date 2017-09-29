Нижегородец подозревается в убийстве по неосторожности во время охоты на лося.
Как сообщило СУ СК РФ по региону 3 октября 2017 года, 56-летний мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, вечером 26 сентября в лесу около д. Нечаево в г.о.г. Бор подозреваемый во время охоты на лося выстрелил из принадлежащего ему двуствольного охотничьего ружья и попал в 23-летнего охотника, который находился на линии огня. От полученного ранения в голову потерпевший скончался.
Отмечается, что разрешение на отстрел лося в данном районе у охотников имелось.
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