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Минимальный взнос за капремонт МКД в Нижегородской области в 2018 году останется без изменений. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Постановление "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2018 год" было подписано 28 сентября 2017 года врио губернатора Глебом Никитиным.
Размер взноса, также как и в 2017 году, составит 6,3 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.
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