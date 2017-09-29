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Бизнес

Альфа-Банк вел возможность снятия денег в своих банкоматах по картам японской платежной системы JCB

02 октября 2017 18:02  [43] Бизнес

Альфа-Банк вел возможность снятия денег в своих банкоматах по картам японской платежной системы JCB. Об этом сообщила пресс-служба банка 2 октября 2017 года.

Согласно информации, всем держателям международных карт японской платежной системы JCB, выпущенных как российскими эмитентами, так и зарубежными, доступен функционал выдачи наличных и запрос баланса в банкоматной сети Альфа-Банка. Прием карт JCB реализован на всех 3,7 тысяч банкоматах банка. Альфа-Банк, предоставляя данную услугу, не берет комиссию за выдачу наличных денежных средств по картам платежной системы JCB.

"В мире насчитывается более 100 млн держателей карт JCB и мы рады, что можем предоставить возможность совершать операции в нашей банкоматной сети", - сказал начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарёшин.

"Мы очень рады развитию сотрудничества с Альфа-Банком, одним из лидеров российского банковского сектора, обладающего широкой сетью банкоматов на всей территории Российской Федерации, в том числе в крупнейших аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых и деловых центрах. Банкоматы Альфа-Банка обычно установлены в очень удобных и доступных местах, и теперь российские держатели карт JCB и иностранные туристы смогут воспользоваться услугой снятия наличных в разветвленной сети банкоматов Альфа-Банка", - приводятся в сообщении слова генерального директора JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу.

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Теги:
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