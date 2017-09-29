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Общество

Режим ЧС введён в Сарове Нижегородской области из-за отсутствия тепла в двух домах

02 октября 2017 18:05  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в Сарове Нижегородской области из-за отсутствия тепла в двух домах. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 2 октября 2017 года.

По данным саровского департамента городского хозяйства, срыв начала отопительного сезона произошел из-за невыполнения подрядчиком в срок работ по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления в двух домах.

Согласно информации, режим ЧС введен в 8:00 29 сентября в связи с отсутствием теплоснабжения в домах по ул. Академика Харитона, д.21 и проспекту Ленина, д.8.

"Для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в кратчайший срок привлечены силы и средства ООО "СтройЭлектроМонтаж-НН", Центра ЖКХ и МУП "Городское общежитие", - пояснила пресс-служба.

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