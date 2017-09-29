И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров рассказал об опыте по ремонту дворов делегации ОНФ Общество

Фото: пресс-служба районной администрации

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров рассказал делегации общероссийского народного фронта (ОНФ) об опыте по благоустройству дворовых территорий. Об этом пресс-служба администрации района сообщила 2 октября 2017 года.

Согласно информации, в состав делегации вошли 15 человек из городов Саров, Арзамас, Дивеево.

Целью визита делегации стало изучение передового опыта по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". По оценке центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Канавинском районе работа по реализации приоритетного проекта организована на высоком уровне.

"Программа благоустройства по формированию комфортной городской среды разработана для того, чтобы сделать дворы удобными для всех групп населения. Она предусматривает установку игровых площадок для детей, скамеек для пенсионеров, сухих тротуаров для мамочек с колясками, словом, обустройство дворов так, чтобы каждый житель нашел в нем свой уголок", - отметил Шаров.

В рамках визита делегация ознакомилась с ходом работ по благоустройству дворовых территорий на улицах Есенина, Карла Маркса, Должанской и Совнаркомовской.

"В целом, благоустройство района идет хорошими темпами. Нам очевидно, что контроль за ходом работ ведется постоянный. Для этого руководство администрации Канавинского района проводит еженедельные объезды по проверке качества работ и темпов благоустройства", - добавил представитель ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.